Prix d'un trajet : la nationale plus rentable que l'autoroute ?

En prenant l’autoroute, Pierre Corrieu va plus vite et fait moins de kilomètres que Léa Merlier. Mais sur l’autoroute, évidemment, il faut payer. Léa, elle, ne rencontre aucune barrière de péage. En revanche, Pierre dépense plus de 39 euros pour se rendre à Pornichet. Comme ils sont partis en fin de matinée, c’est vite l'heure de déjeuner. Au bord de la nationale, Léa choisit ce qu’on appelle couramment un routier. Pour Pierre, “ce sera le classique, le jambon vert en triangle, acheté sur l’autoroute”. Il en profite pour faire le plein dans sa station-service. On a comparé sur le trajet vers Pornichet par l’autoroute, l’essence revient à 100 euros. Sur la nationale, à seulement 87 euros pour un véhicule semblable. Comme toutes les deux heures, la pause s’impose. Léa s’arrête à Javron-les-Chapelles, en Mayenne. Mais pendant ce temps-là, Pierre termine son parcours. À 440 kilomètres de Boulogne-Billancourt, la plage de Pornichet. "Ça nous aura pris 5 heures pour arriver ici. Entre les péages, les carburants et la nourriture, ça nous aura coûté quand même 148 euros”. Son trajet par la nationale a coûté, environ, 100 euros à Léa, soit 50 euros d’économie. En revanche, elle n’est pas encore arrivée. T F1 | Reportage S. Millanvoye, P. Corrieu, L. Merlier