Prix et confort : le bon plan du train de nuit ?

Quitter Paris la nuit tombée et se réveiller en vacances à Tarbes sans voir le temps passer, c'est la promesse séduisante du train de nuit. Mais est-ce vraiment une bonne affaire ? La SNCF annonce des prix d'appel, 29 euros l'aller en seconde, 39 euros en première classe. Mais dans notre train, peu ont payé un tarif aussi avantageux. Nous avons fait le test, pour un aller Paris-Tarbes au mois d'août, en réservant un mois à l'avance, le train de nuit affiche 103 euros, moins que le TGV à 124 euros. Mais le bus de nuit est à 80 euros, et l'avion seulement à 60 euros. Pourtant, pour un fan de randonnée qui fait l'aller-retour régulièrement, ça reste un bon plan. Mais passe-t-on vraiment une bonne nuit ? Sur le réseau, les voitures ont en moyenne une quarantaine d'années, elles ont été remises au goût du jour, avec trois niveaux de confort. Les sièges inclinables, et les couchettes de seconde et de première classe. Dans les cabines, l'ambiance est déjà aux soirées entre amis. Et dans la conversation, un argument revient : "un transport écologique à faible émission de carbone". Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage D. Mourgues, M. Simon