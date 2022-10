Prix : le poisson atteint des sommets

Dans une poissonnerie de Lille, ce vendredi après-midi, on trouve par exemple du dos de cabillaud à 36 euros le kilo. Le filet est à 26. Des prix qui sont très élevés, parce que le cabillaud français a disparu. Pour comprendre, il faut aller à Boulogne-sur-Mer. Lorsque nous arrivons, notre première constatation, c’est que la plupart des aubettes sont fermées. Celles qui sont encore ouvertes ne vendent que de la sole ou un peu de maquereau et c’est tout. Car du poisson là-bas, on en pêche de moins en moins. Et ce qui est rare est cher. D'autant plus que les charges des pêcheurs ont explosé. Pour comparer, nous nous rendons dans un supermarché. On y trouve du filet de cabillaud à 18 euros le kilo, tout de même. Et au rayon surgelé, le dos de cabillaud est à 25 euros. Les prix ont augmenté. Alors, comment manger du poisson français pas cher ? Nous retournons à Boulogne-sur-Mer rencontrer Daniel et Sylvie. Et selon eux, la recette, c’est de manger d’autres poissons qui sont moins chers. Manger autrement permet de faire attention à son porte-monnaie. TF1 | Reportage S. Hembert, T. Joire