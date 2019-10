Prix Nobel de la paix 2019 : attribué au Premier ministre éthiopien Abiy Ahmed

Le prix Nobel de la paix 2019 reviendrait au Premier ministre éthiopien, Abiy Ahmed. Il est distingué pour son rapprochement avec l'Érythrée. La guerre entre les deux pays a déstabilisé la Corne de l'Afrique pendant des décennies. Le comité Nobel a également voulu saluer l'ouverture à la démocratie de l'Éthiopie, le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique. Même si, selon les ONG, le chemin est encore long. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/10/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 octobre 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.