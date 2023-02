Prix : pourquoi ils ne baissent jamais ?

Depuis plusieurs mois, quand vous allez faire vos courses, vous avez le sentiment d’être sur un grand huit. Les prix grimpent à une vitesse folle, mais ils ne redescendent jamais. Pourquoi les prix mettent-ils du temps à baisser ? Tous les produits ne sont pas logés à la même enseigne. Pour les produits manufacturés comme les voitures, il va falloir attendre très longtemps. En 2019, près de 40 modèles de voitures étaient vendues en dessous de 15 000 euros. Aujourd’hui, il n’y en a plus que six, car le Covid puis la guerre en Ukraine ont créé une pénurie de composants électroniques fabriqués en Asie, et ce qui est rare et cher. Pourra-t-on un jour retrouver les prix d’avants ? Ça arrive rarement. Prenons l’exemple d’un produit phare de notre quotidien, la baguette. À la fin des années 1970, le prix d’une baguette franchit un cap symbolique. Et ça continue dans les années 2000, 40 % d’augmentation en 20 ans. Pourtant, aujourd’hui, les prix du blé diminuent. Alors pourquoi nos baguettes ne sont-elles pas moins chères ? Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage E. Despatureaux, J.Y. Mey, C. Aguilar