Prix : un producteur d'échalotes face à la grande distribution

Jean-François Vierling est engagé dans une course contre la montre. Dans son hangar, un impressionnant stock d'échalotes qui ne devrait plus être là. Les 90 tonnes récoltées en 2021 étaient destinées à la grande distribution. Seulement, il n'y a plus de commandes. Ces échalotes, trop chères pour les consommateurs, se vendent moins. Étant donné que cet agriculteur alsacien dépend à 95% des supermarchés, il se retrouve sans alternatives. Pourtant, ce stock représente 150 000 euros. En 40 ans de métier, il n'avait jamais connu pareille situation. Les ventes baissent même dans son magasin à la ferme : 30% de chiffre d'affaires en moins cette année. Pourtant, il ne peut pas diminuer son prix au vu des coûts de production. Dans un supermarché, à côté des produits régionaux, ce sont désormais les premiers prix qui ont la cote. Dans ce contexte, les grandes surfaces baissent leurs approvisionnements locaux. Le maraîcher appelle les consommateurs à privilégier des produits de qualité. Difficile quand on sait que, face à l'inflation, un Français sur trois compte réduire son budget alimentation. TF1 | Reportage I. Blonz, E. Schings