Procès de Valérie Bacot : la clémence requise

Durant ce procès, tout aura été hors norme. Hors norme, une accusée qui, à la fin du réquisitoire, a crié et s'est effondrée. Valérie Bacot venait de faire un malaise. Deux heures après, elle a encore du mal à marcher, mais parviendra quand même à suivre la fin du procès. Elle venait d’entendre l’avocat général demander à la Cour de ne pas la renvoyer en prison. Hors norme également ce réquisitoire pour un assassinat, celui d’un mari violent, violeur et proxénète, Eric Jallet, l’avocat général, demandait une peine de cinq ans de prison avec quatre en sursis. Avec l’année que Valérie Bacot a déjà passé en détention, cela signifierait qu’elle ne retourne pas en maison d’arrêt ce vendredi soir. “Il a compris la problématique des violences intra-familiales. Il a compris ce qu’avait enduré Valérie. Il a compris beaucoup de choses. Et ce n’était pas gagné dès les premiers jours parce que pendant plusieurs jours, il a reproché à Valérie de ne pas avoir porté plainte, de ne pas avoir parlé”, a précisé maître Janine Bonaggiunta, avocate de Valérie Bacot. Hors norme l’enfer vécu par Valérie Bacot sous l’emprise de son mari et ex-beau-père, Daniel Polette, pendant 24 ans. Une situation prise en compte par l’avocat général. C’est peut-être là le principal enseignement de ce procès : une meilleure prise en compte par la justice des violences intra-familiales dans ces types d'affaires. Une meilleure prise en compte sans délivrer pour autant un permis de tuer. Un équilibre très fragile sur lequel se penchent les jurés de la Cour d’assises depuis maintenant cinq heures.