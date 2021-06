Procès de Valérie Bacot : un verdict qui fera date

Persuadée de retourner en prison, Valérie Bacot avait déjà préparé sa valise vendredi matin. Ce sont finalement des applaudissements qui l'attendaient dehors lorsqu'elle est sortie libre du tribunal. La mère de quatre enfants a été condamnée à une peine symbolique de quatre ans de prison, dont trois avec sursis, lui permettant de rejoindre son domicile puisqu'elle a déjà passé un an en détention provisoire. "La justice était au rendez-vous. On doit féliciter la justice. Pour une fois, je suis fière de mon pays", réagit son avocate Me Janine Bonaggiuanta. Vendredi soir, une femme reconnue coupable d'assassinat a été condamnée à une faible peine. Les jurés ont pris en compte le contexte de violences conjugales dans lequel s'inscrit ce crime. Daniel Polette, l'ancien beau-père de Valérie Bacot qui la viole depuis ses 12 ans, devient un mari tyrannique et violent. Il l'humilie, la frappe et la prostitue. Exercer sur elle une telle emprise, que la Cour a conclu qu'elle souffrait du syndrome de la femme battue. Ce qui atténue sa responsabilité. Ce verdict témoigne d'une meilleure prise en compte des violences intrafamiliales par les magistrats.