Procès des perquisitions à LFI : la fin d'un show médiatique

Le procès de Jean-Luc Mélenchon et de plusieurs militants s'est terminé ce vendredi soir. Le procureur a requis trois mois de prison avec sursis. Pour le leader de La France Insoumise, il a souligné le caractère violent de son comportement, lors de la perquisition des locaux du parti en octobre dernier. La décision du tribunal sera connue le 9 décembre prochain.