Procès en destitution : acquittement en vue pour Donald Trump ?

Au pupitre, ils sont des dizaines à s'être présentés pour témoigner, mais aucune trace du principal intéressé. Donald Trump a refusé de témoigner à son procès en destitution. Invisible depuis trois semaines après avoir quitté la Maison-Blanche pour rejoindre sa résidence en Floride. Depuis mardi dernier, les débats se tiennent dans l'enceinte même du Capitole. Là où le 6 janvier dernier, un assaut a été donné par ses partisans. Pour l'accusation, Donald Trump a attisé la hargne de ses supporters avec ses déclarations. Des vidéos inédites ont aussi été dévoilées. On voit dans la vidéo en tête de cet article l'évacuation du vice-président Mike Pence avec sa famille. Le sénateur Mitt Romney pressé de faire demi-tour par un policier. Et dans les couloirs, les assistants parlementaires courent et s'enferment dans les bureaux. Des documents issus des caméras de surveillance qui montrent aussi ces premiers insurgés qui pénètrent dans le Capitole. Casque, matraque à la main, ils ouvrent les portes pour les suivants. Une incitation à l'insurrection balayée par les avocats de l'ancien président des Etats-Unis qui dénonce un acte de vengeance politique. Pour le déclarer coupable, avec une égalité parfaite au Sénat, il faudrait qu'au moins 17 voix républicaines s'ajoutent aux 50 voix démocrates pour atteindre la majorité qualifiée. Très peu probable en l'état, selon les observateurs, Donald Trump a toutes les chances d'être acquitté comme lors de son premier procès en destitution il y a un an.