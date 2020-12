Procès Le Scouarnec : une condamnation mais plus de 300 autres victimes présumées

C'est la fin du premier chapitre judiciaire de ce qui est sans doute la plus grande affaire de pédophilie en France. Joël Le scouarnec, confronté à huis clos à ses victimes a reconnu certains viols au compte goutte et sans excuse. Mais c'est une première, notamment pour les deux nièces de l'ancien chirurgien aujourd'hui âgées de 30 et 35 ans. Joël Le Scouarnec était déjà tourné vers le prochain procès qui l'attend. Cette fois, on ne parle plus de quatre, mais de 312 victimes potentielles. Des patientes, des voisines, des proches au gré de ses mutations. Elles ont été identifiés à la lumière des terribles écrits retrouvés dans un carnet de l'ancien chirurgien, dont il reconnaît bien être l'auteur. Il y revendique ses abus sexuels et s'autoproclame pédophile. Cette prochaine étape, chacun l'avait bien en tête jeudi soir. L'autre renseignement de ce procès, c'est la stratégie de défense de Joël Le Scouarnec. Un homme qui dit avoir lui-même besoin de comprendre. Son prochain procès se tiendra à Lorient et ne devrait pas avoir lieu avant plusieurs mois.