Proche-Orient : nouvelle escalade de violence dans la bande de Gaza

Nouvelle nuit de tensions à la frontière de la bande de Gaza. Les groupes palestiniens ont tiré plusieurs centaines de roquettes sur le territoire israélien. En guise de riposte, Benyamin Netanyahou a ordonné des "frappes massives" contre les attaques du Hamas. Plusieurs Palestiniens, dont une femme et un bébé, sont morts ces dernières heures. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 05/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1.