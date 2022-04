Procurations : un niveau record

Vous êtes nombreux à être loin de votre bureau de vote ce week-end. Mais partir en vacances ou voter ? Vous ne vouliez pas choisir. Avant de profiter de la côte normande, ce couple de Bordelais, lui aussi, a pris ses dispositions : "Nous avons fait une procuration. On a fait la démarche suffisamment en avance pour être certain de pouvoir voter". Ce n’est pourtant pas le cas de tout le monde. Dans un commissariat nantais ce matin, les retardataires s’enchaînent. "Je n’ai pas eu le temps de le faire en semaine, tout simplement" ; "J’ai travaillé toute la semaine, et c’était un petit peu le rush" ; "On va sur Internet ; On fait la procuration ; Ça prend cinq minutes, montre en main, et après, on vient se présenter au poste de police ou de gendarmerie le plus proche", ont confié quelques-uns de ceux que nous avons croisés. Près de deux millions de procurations sont déjà enregistrées. Conséquence : dans les mairies, des tonnes de demandes à traiter. À Clermont-Ferrand, 1 000 personnes sont mobilisées aujourd’hui. Vous avez jusqu’à 17 heures pour faire votre demande de procuration. Pour ces services publics, la soirée promet d’être longue. TF1 | Reportage M. Brossard, S. Guerche, N. Chiesa