Producteur tabassé par des policiers à Paris : la chronologie des faits

Le samedi 21 novembre, trois policiers entrent dans les studios de Michel, producteur de musique. Ils tentent de le faire sortir, puis le frappent pendant plus de cinq minutes. Les forces de l'ordre l'ignorent, mais tout est filmé par la vidéosurveillance et par les voisins. Roué de coups, l'homme se retrouve d'abord en position d'accusé, et passe 48 heures en garde-vue. Le parquet de Paris ouvre une enquête pour violence sur personne dépositaire de l'autorité publique et rébellion. Le dimanche, l'avocate du producteur transmet à la justice les images de la vidéosurveillance. La version policière est alors balayée. Le lendemain à 10 h, une perquisition est mené dans le studio de musique, l'avocate est présente. Lundi, l'enquête ouverte contre le producteur est donc classée et le parquet décide d'ouvrir une nouvelle procédure le mardi. Cette fois, ce sont les policiers qui sont visés. Violence par personne dépositaire de l'autorité publique et faux en écriture publique. L'inspection générale de la Police nationale est saisie. Jeudi, tout s'accélère et la vidéo est rendue publique par le média en ligne Loopsider. Dans l'après-midi, le producteur de musique se rend à l'inspection générale de la Police nationale pour déposer plainte. Deux enquêtes sont à présent menées par la police des polices.