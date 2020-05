Production de masques : les couturières à la rescousse

La course aux masques donne du fil à retordre aux couturières. Le métier était pourtant en train de disparaître, car l'Hexagone a perdu 75% de ses emplois dans le textile entre 1990 et 2015. Ainsi, le savoir-faire des couturières a presque disparu, mais certaines usines ont dû embaucher massivement à cause de la crise sanitaire.