Produits locaux : le bon filon des supermarchés

Vous connaissez Bordeaux (Gironde) pour ces vins et ces délicieux cannelés, mais certainement pas ce petit nouveau au rayon frais, le beurre de Bordeaux. Le prix est de 4,95 euros pour un beurre artisanal, avec comme indique son emballage « un double travail en baratte ». C’est 50 % plus cher que le beurre d’une grande marque nationale à 3,25 euros, compter 2,94 euros pour le bio et 1,99 pour le 1er prix. Le Local séduit les consommateurs moins regardant sur les prix. Un supermarché lui a dédié un rayon entier et ses ventes ont doublé en six mois. C’est aussi le royaume de la tentation pour Jeanine, une habituée du supermarché. Le client sait d’où viennent les produits et qui les fabrique. Voir le visage des producteurs le rassure. La course à l'alimentation locale s’intensifie dans les supermarchés et elle varie fortement d’une région à l’autre. Alsace, Bretagne, Pays Basque, sont les champions des ventes de produits locaux et on s’en rend bien compte en regardant la carte de France. Plus l’identité régionale est forte, plus les marques locales sont importantes dans les grandes surfaces. Les produits locaux représentent par exemple 8 % des ventes dans les supermarchés du Bas-Rhin (Strasbourg) et cela fait du bien pour l’économie locale. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage J. Roux, S. Prez, J.Y. Chamblay