Produits "premiers prix" : aussi bons que les autres ?

Des emballages sans fioritures, des produits discrètement placés tout en bas des rayons, des prix 60% moins chers que la moyenne... Ils s'appellent Top Budget, Le Pouce, Simple et Eco+. Ce sont les marques "premiers prix" des supermarchés. Elles séduisent les consommateurs. Des briques de lait à 70 centimes, contre un euro pour la plupart des marques ; des lardons en barquette, deux fois moins chers que la moyenne... Les produits "premiers prix" sont apparus il y a dix ans dans les grandes surfaces, pour contrer les enseignes hard-discount, comme Lidl ou Aldi. Mais, que contiennent-ils vraiment ? Comment expliquer des prix aussi bas ? D'abord, les grandes surfaces font beaucoup moins de profits. Comparées aux autres gammes, leurs marges seraient divisées par deux. Malgré tout, elles ont tout intérêt à proposer ces produits, selon Yves Puget, directeur de la rédaction du magazine LSA commerce & consommation. "C'est nécessaire parce que ça répond à une demande. Et dans cette demande, vous avez des consommateurs qui vont acheter des premiers prix. Et même s'ils ne sont pas très rentables, ils peuvent aussi acheter d'autres produits", souligne-t-il. La suite dans le reportage ci-dessus.