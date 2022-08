Produits régionaux, attention aux pièges !

Sur les étals, lavandes, clochettes et autres produits régionaux. La Provence attire les clients, mais tous ces produits sont-ils bien de la région ? Pour ne pas vous faire avoir, méfiez-vous d'emblée des savons colorés. Par exemple, 90% des savons de Marseille sont fabriqués en Chine, car l'appellation n'est pas protégée. Aussi, depuis dix ans, le vrai savon fabriqué en Provence a son propre logo. Et il n'y a pas que le savon de Marseille qui est fabriqué en dehors de nos frontières. Les épices aussi en font partie. Des fraudes ont été détectées sur un quart d'entre elles concernant leur origine ou leur recette. Pourtant, à première vue, tout semble rassurant. Certains mentent sur l'étiquette. L'année dernière, la répression des fraudes a découvert plus de 40% d'anomalies sur l'huile d'olive. En cas de doute sur l'étiquette, le prix peut être donc un bon indicateur. Pour être sûr de la provenance de votre achat, voici la dernière astuce : rendez-vous sur le marché des producteurs du pays. Organisé par les Chambres de l'agriculture, il y en a 2 000 dans l'Hexagone et seuls les producteurs locaux peuvent y exposer. TF1 | Reportage J. Coulais, L. D'Hallivillée