Professeur assassiné dans les Yvelines : comment le drame s'est noué

Après la polémique suscitée par son cours du 5 octobre dans le collège du bois d'Aulne, Samuel Paty a porté plainte pour diffamation. Mais en parallèle, l'Éducation nationale a-t-elle joué son rôle ? Pris la mesure de la menace ? Selon le ministre Jean-Michel Blanquer, la réponse est oui. L'enseignant est soutenu par la principale du collège, puis une équipe de médiateurs envoyés par le rectorat. Ce travail est efficace selon Jérôme Damblant, référent "valeurs de la République" pour l'académie d'Amiens (Somme). Que savaient les policiers du renseignement ? Ils prennent d'abord au sérieux la situation à Conflans-Sainte-Honorine. Mais dans une note confidentielle, le 12 octobre, leur conclusion est rassurante. "La communication entre la direction et les familles a visiblement permis d'apaiser les tensions". Autrement dit, l'incident est clos. Il faut dire qu'ils sont nombreux en milieu scolaire. En 2019, 935 signalements d'atteinte à la laïcité. Enfin, pourquoi l'assaillant n'a-t-il pas été repéré ? De l'avis de tous, dans son quartier à Évreux, il était discret et solitaire. Ce que nous confirme son oncle qui se dit effaré par ce passage à l'acte. Pour lui, "il n'y a eu aucun signe. S'il avait eu des signes de radicalisation, on aurait tout fait pour empêcher ça, mais on n'a rien vu venir". Ses téléphones, ordinateurs, sont entre les mains des enquêteurs pour comprendre pourquoi ce jeune d'Évreux s'attaque à un professeur des Yvelines. Est-il influencé uniquement par des vidéos sur les réseaux sociaux ? S'est-il aussi renseigné auprès de parents d'élèves ou de collégiens ? De nombreuses auditions sont en cours. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 18/10/2020 présenté par Audrey Crespo-Mara sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 18 octobre 2020 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.