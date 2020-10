Professeur assassiné : l'hommage des Français

"Nous n'avons pas peur, vous ne nous diviserez jamais" a lancé sur Tweeter le Premier ministre Jean Castex, présent place de la République à Paris pour rendre hommage au professeur Samuel Paty. Aux côtés de responsables politiques de tout bord, une foule unie contre la haine totalitaire. Ensemble pour la liberté d'expression. Le ministre de l'Éducation nationale, Jean-Michel Blanquer a affirmé que: "La République a été attaquée parce qu'un professeur a été assassiné. Et quelles que soient nos différences politiques, syndicales ou autres, il faut manifester de l'unité". Contre cet ennemi qui voudrait les faire taire, de nombreux enseignants étaient présents. Beaucoup d'enfants sont aussi venus dire leur attachement à cette liberté. La liberté de penser, d'apprendre, de transmettre, a été applaudie partout dans l'Hexagone. Dans les rues de Marseille, de Lille, de Toulouse, de Nantes, comme dans des dizaines d'autres villes de notre pays, cette parole de prof assassiné à Conflans s'est libérée pour appeler au soutien de la nation toute entière.