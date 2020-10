Professeur décapité : il faisait l'objet de critiques de certains parents d'élèves

La liberté d'expression. Voici un thème qui tenait beaucoup à cœur à Samuel Paty, 47 ans, professeur depuis plusieurs années au collège du Bois-d'Aulne, à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Il y enseignait l'histoire-géographie, mais aussi l'éducation morale et civique. C'est à cette occasion qu'il avait pris l'habitude de montrer des caricatures de Mahomet à ses élèves de quatrième. Une polémique est née lorsqu'il a proposé aux élèves musulmans qui le souhaitaient de quitter la classe avant de diffuser une image du prophète dénudé. Depuis, des parents ont exprimé leur consternation et leur colère sur les réseaux sociaux, allant même jusqu'à le menacer. L'un d'entre eux est d'ailleurs actuellement en garde à vue.