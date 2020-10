Professeur d'histoire tué : l'émotion toujours vive à Conflans-Sainte-Honorine

Au lendemain de l'attaque perpétrée contre un professeur d'histoire-géographie à Conflans, les hommages se multiplient devant le collège où il enseignait. Des élèves accompagnés de leurs parents ont effectué une marche et ont déposé des fleurs devant l'établissement. Un moment de recueillement protégé par un cordon de sécurité policier. Certains enfants ont été avec l'enseignant juste avant le meurtre. Une cellule psychologique a été déployée à l'intérieur du collège. Devant les fourgons de CRS, une voisine qui exerçait la même profession depuis longtemps est effondrée. Selon elle, c'est tout le corps enseignant qui est meurtri. Au pied du collège, les parents cherchent à expliquer l'attaque contre le professeur Samuel Paty. Le maire de Conflans-Sainte-Honorine, Laurent Brosse, vient de livrer publiquement ses premières réactions.