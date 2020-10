Professeur tué à Conflans-Sainte-Honorine : la communauté musulmane réagit face au drame

C'est toute une communauté qui est encore sous le choc après la mort du professeur d'histoire-géographie à Conflans-Sainte-Honorine (Yvelines). Près de 48 heures se sont écoulées depuis cette attaque terroriste. Un acte fermement condamné par des Musulmans rencontrés ce dimanche matin à Bordeaux. Le drame a été commis au nom de l'Islam. Près de la mosquée de Bordeaux, l'indignation et la colère sont encore vives. Suite à la situation, les Musulmans craignent d'être à nouveau pointés du doigt. Ce dimanche après-midi, un rassemblement en hommage à Samuel Paty est prévu à quinze heures dans la ville bordelaise.