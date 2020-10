Professeur tué à Conflans-Sainte-Honorine : l'émotion reste vive 48 heures après le drame

À Conflans-Sainte-Honorine, ils sont encore très nombreux ce dimanche à venir se recueillir devant le collège où enseignait le professeur d'histoire, mort décapité vendredi. Des centaines de fleurs et des messages de soutien y sont déposés avec encore de très nombreux témoignages. Parmi ces derniers figurent des anciens élèves ayant effectué leur scolarité dans l'établissement. Ce dimanche matin, une cellule psychologique est à nouveau déployée pour les élèves, pour leurs parents ainsi que pour les riverains. Un hommage national sera rendu mercredi à Samuel Paty, l'enseignant décapité. Ce midi, c'est un dessin de Charlie Hebdo qui est affiché à l'entrée du collège.