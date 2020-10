Professeur tué à Conflans-Sainte-Honorine : qui sont les personnes placées en garde à vue ?

On peut distinguer trois catégories de personnes actuellement en garde à vue. D'abord, le cercle familial : le père, la mère, le frère et le grand-père du terroriste. Ce qui fait quatre personnes interpellées à Évreux (Eure), le lieu de résidence de l'individu en question. Ensuite, toujours à Évreux, deux personnes qui se sont livrées d'elles-mêmes à la police. Ces dernières ont en effet devancé, en quelque sorte, une interpellation éventuelle des amis ou des connaissances de l'individu qui savent sans doute quelque chose. Enfin, un parent d'élève qui s'est plaint de ce professeur de Conflans-Sainte-Honorine sur les réseaux sociaux, et deux de ses proches. Notons que la plupart d'entre eux sont en ce moment en garde à vue pour 96 heures au siège de la DGSI à Levallois-Perret (Hauts-de-Seine). Pour l'instant, ils ne sont pas considérés comme des complices directes de l'attentat, mais évidemment, ces gardes à vue vont permettre de préciser leurs rôles.