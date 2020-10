Professeur tué à Conflans-Sainte-Honorine : une atteinte à la liberté d'enseigner ?

Depuis ce vendredi soir, l'émotion est vive dans le monde de l'éducation. Les syndicats d'enseignants ont été reçus ce samedi matin par le ministre Jean-Michel Blanquer et le Premier ministre Jean Castex. Ce dernier voit dans cette attaque une atteinte à la liberté d'enseigner. Malgré la tristesse, la colère et l'incompréhension, la profession refuse de se laisser déstabiliser. Sur les réseaux sociaux, les soutiens se multiplient, accompagnés du hashtag "Je suis prof". À l'issue d'une réunion, les professeurs toujours choqués appellent à l'apaisement. Ils demandent à ce que les choses soient prises en charge au sein du ministère de l'Éducation nationale. De son côté, le ministre leur a affirmé réfléchir à des mesures de sécurité plus importantes pour les enseignants. Ce samedi après-midi, ce sont des syndicats de parents d'élèves qui seront reçus au ministère.