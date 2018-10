Professeure braquée : l'agresseur devant la justice

C'est une scène sidérante qui a fait réagir jusqu'au plus haut niveau de l'État. Et pour cause, une vidéo postée sur les réseaux sociaux montre un élève de quinze ans et demi en train de braquer sa professeure. Certes, l'arme était factice, mais la violence du geste était bien réelle. Après la diffusion de la séquence sur Internet, l'enseignante a porté plainte. Emmanuel Macron, quant à lui, a demandé à ses ministres d'agir. L'agresseur a été mis en examen pour violence aggravée. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 21/10/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 21 octobre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.