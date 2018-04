La profession de guide de haute montagne se féminise

Cécile a décidé de plonger dans le vide, de vaincre la glace et de gravir les sommets. Selon elle, le plus important c'est d'avoir le sentiment de liberté et d'être en fusion avec la nature. Cependant, il est très difficile d'allier la vie de famille avec la dure loi de la haute montagne. Cécile a dû dire adieu aux longues expéditions. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13h du 07/04/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13h du 7 avril 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.