Profiter de la douceur de novembre

Quelques rayons de soleil et un peu de vent, à Leucate, ce samedi matin, difficile de mettre les pieds dans l’eau. Mais aucun problème pour faire du char à voile. Christelle et son mari sont venus spécialement d’Auvergne pour profiter du week-end de trois jours. Ils ne sont pas les seuls. Face à une forte demande, ce club a même décidé d’ouvrir exceptionnellement ce samedi. Effectivement avec ce temps doux, 18 degrés au soleil, pas question de se priver. Ces touristes ont cédé à une soudaine envie de déguster des huîtres dès le petit déjeuner. Ils ne pouvaient pas attendre à midi. Bien sûr, les locaux profitent également du week-end prolongé. Mais pour les trouver, il faut aller au bord des étangs. Il y a des pêcheurs partout. "Vendredi, on était une dizaine de voitures. C’était sympa", confie Nicolas. Malheureusement, lui et son épouse sont un peu bredouilles, mais ils pourront se rattraper ce dimanche. Les températures devraient rester très douces jusqu’à lundi. TF1 | Reportage A. Cazabonne, E. Alonso