Profiteurs de crise : l'appli qui coûte cher aux États-Unis

C'est un gigantesque plan de relance de 1 900 milliards de dollars que Joe Biden vient de signer. En 2019, les Etats-Unis ont connu la pire récession depuis la Seconde Guerre mondiale avec près de 15 millions d'Américains au chômage. Une crise qui comme toujours a ses profiteurs. Des banques alimentaires débordées. À New York, les travailleurs s'enfoncent un peu plus dans la pauvreté et se tournent vers des applications qui permettent de toucher tout ou partie de leur salaire en avance. Leur succès est immense. Sur Earnin par exemple, vous vous inscrivez en quelques minutes. Vous indiquez seulement vos coordonnées bancaires. Et vous pouvez aussitôt recevoir un acompte sur salaire moyennant 2 à 4 euros de frais selon le montant. Encore plus étonnant, des centaines d'employeurs américains proposent, eux-mêmes, ce service à leurs salariés. Des supermarchés, des hôpitaux ou des maisons de santé sont clients de l'application Dailypay. Tous les salariés sont incités à la télécharger. Cela ne coûte strictement rien à l'employeur, mais cela peut finir par coûter cher aux employés. À chaque fois, Dailypay prélève 2,5 euros sur un acompte sur salaire transféré le lendemain quel que soit le montant. Alors au moment où des millions d'Américains perdent pied financièrement avec une énorme recrudescence des vols à l'étalage dans les magasins, ces applications plébiscitées plus 400 % d'utilisation pendant la pandémie ne contribue-t-elle pas à la spirale de la dette ? Non, répond l'une des dirigeantes de Dailypay. Ces entreprises espèrent se développer dans le plus grand nombre de pays possibles. Certaines start-up viennent de se lancer sur le marché en France.