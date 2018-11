Ces profs qui veulent chasser les écrans des amphis

En cours, les étudiants ne prennent quasiment plus de notes à la main, sauf dans certaines salles de classe où les professeurs ont décidé de ne plus autoriser que les crayons, au nom d'une plus grande attention. Pour les étudiants, l'ordinateur portable est devenu un outil indispensable. Certains ont même perdu l'habitude d'écrire. Ces écrans omniprésents et très tentants compliquent le retour au papier pour les élèves. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 11/11/2018 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 11 novembre 2018 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.