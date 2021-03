Progression de l'épidémie : le gouvernement au pied du mur

Sous leurs yeux, ils voient s'écrire le scénario que le gouvernement redoute le plus. Voilà pourquoi 41 médecins signent une tribune ce dimanche matin dans la presse. "Nous serons contraints de faire un tri des patients afin de sauver le plus de vies possibles. Ce tri concernera tous les patients, Covid et non Covid." Les médecins brandissent cette menace pour pousser le gouvernement à renforcer les restrictions. Car depuis le début de la crise, le tri des patients est considéré comme le stade ultime du désastre sanitaire. "On ne pourra pas accueillir tout le monde si cette épidémie évolue à la vitesse actuelle. La décision de renforcer un confinement est une décision politique. Nous renseignons simplement le gouvernement sur l'alerte sanitaire. C'est à eux de prendre les décisions", souligne Frédéric Adnet, professeur de médecine d'urgence, chef de service urgences Samu-Smur - Hôpital Avicenne (AP-HP), Bobigny (Seine-Saint-Denis). L'inquiétude des médecins est-elle justifiée ? Partout en France, les taux d'incidence montent. Plus de 42 000 nouveaux cas au cours des dernières 24 heures, soit 17% de plus en une semaine. Le nombre de malades en réanimation s'élève à 4791. La saturation menace particulièrement l'Île-de-France où toutes les douze minutes, une personne est admise en réanimation. C'est l'un des indicateurs les plus surveillés par le gouvernement. Dans leur tribune, les 41 médecins estiment que les mesures actuelles sont insuffisantes. Le gouvernement n'exclut pas de prendre de nouvelles décisions dès la semaine prochaine.