Projet de loi sur le pass sanitaire : quels sont les points de désaccord ?

Il est un peu plus de quatre heures du matin quand les discussions s'achèvent. Le projet de loi du gouvernement vient d'être largement modifié. L'extension du pass sanitaire aux mineurs est tout simplement retirée du texte, et ce malgré les divisions au sein même de la droite, majoritaire au Sénat. En terrasse, les sénateurs n'en veulent pas non plus. Ils pointent les difficultés liées aux contrôles en extérieur, mais la majorité gouvernementale refuse de céder. "Ça ne sert à rien d'avoir un pass sanitaire qui soit raboté ou vidé de sa substance", affirme Julien Bargeton, sénateur LaREM de Paris. Dans les centres commerciaux, c'est toujours "non". Le Sénat estime que grâce au port du masque, ces lieux peuvent être exclus du dispositif. Prochaine étape dans le calendrier législatif très chargé, les députés et les sénateurs vont tenter de se mettre d'accord à quinze heures. S'ils n'y parviennent pas, la mise en œuvre des mesures sanitaires prévue au départ le 1er août, pourrait bien être repoussée.