Projet fou : ils veulent faire revivre le mammouth !

Le mammouth a disparu de la surface de la terre il y a 4 000 ans, le dodo, cet oiseau de l’île Maurice qui ne volait pas, il y a 350 ans, et le thylacine, appelé aussi loup de Tasmanie, au siècle dernier. Un laboratoire de la banlieue de Dallas (États-Unis) caresse le projet fou de ramener ces animaux disparus à la vie. Voici comment ce laboratoire hors norme compte créer l’embryon de mammouth : les chercheurs utilisent de l’ADN d’éléphant d’Asie et trafiquent un peu ses gènes. Le but, y incorporer les spécificités du mammouth, comme les poils longs ou une masse graisseuse plus forte. Pour la gestation, pas besoin d’animal, elle se fera dans un utérus créé de toute pièce. Le but d’une telle manipulation génétique est d’inverser les effets du changement climatique en réintroduisant des espèces qui jouaient un rôle essentiel dans leur écosystème. L'autre objectif est d'empêcher l’extinction des espèces en voie de disparition, en modifiant leurs gènes pour qu’elles s’adaptent au réchauffement climatique. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage A. Monnier, A. Poupon, M. Derrien