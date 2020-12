Projet international Iter : domestiquer l'énergie des étoiles

Iter, un immense site industriel dans l'arrière-pays provençal. Rentrer dans son site, c'est, en quelque sorte, franchir une frontière puisqu'on est sur un morceau de terrain qui a été concédé par l'Etat français à l'organisation internationale chargée de projet pharaonique. Depuis quinze ans, c'est les Nations-Unies de la Science. Des physiciens et des ingénieurs européens, russes, chinois ou indiens construisent ensemble une machine expérimentale pour maîtriser la fusion nucléaire. En clair, ils tentent de reproduire dans le hangar, la réaction physique du centre du soleil. Sur le papier, cette technologie résoud tous les problèmes avec presque pas de déchets nucléaires. "L'enjeu de ce projet est extrêmement important. C'est pour ça que nous avons une obligation de résultats. Nous avons une obligation de résussite", a confié Bernard Bigot, directeur d'Iter, le patron du site. On y oscille entre l'industrie lourde et l'orfèvrerie. Les scientifiques vont tenter d'y percer les secrets de la fusion, source inépuisable d'énergie et d'électricité.