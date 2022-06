Projet Jourdain en Vendée : comment rendre potables les eaux usées ?

Pour les Vendéens, la réserve du Jaunay est vitale. Elle alimente en eau potable un quart des habitants de la région. Mais ces dernières années, les sécheresses à répétition suscitent l'inquiétude. Comme l'explique Jérôme Bortoli, directeur général de "Vendée Eau", dans le reportage du 20H de TF1 en tête de cet article. Contrairement aux restes du pays, la Vendée ne dispose pas de nappes phréatiques. Elle dépend à 90% des eaux de surface. Mais les scientifiques alertent. L'eau naturelle pourrait manquer dans la région dès 2030. Alors, pour éviter de futures pénuries, les ingénieurs planchent depuis dix ans sur un projet unique en Europe. Une station d'épuration traite alors les eaux usées de plus de 100 000 vendéens. Elles seront bientôt recyclées pour redevenir potables. L'eau est prélevée dans la rivière du Jaunay et traitée pour être consommée. Cette réutilisation des eaux usées est une des solutions d'avenir. Le projet pilote Jourdain est un démonstrateur et sera expérimenté pendant trois ans. Le but est de prouver que l'eau recyclée ne présente aucun risque sur la santé. Pour cela, il faut faire bouger les lois, car rendre les eaux usées potables est pour l'instant interdit en France. Pourtant, cette technique est déjà appliquée en Israël ou en Australie. Est-ce la solution la plus économique ? La suite du reportage dans la vidéo ci-dessus. TF1 | Reportage A. Barth, H. Massiot