"Projet X" aux Invalides : la soirée se termine avec cinq interpellations

Samedi soir, près de 2 000 jeunes se sont retrouvés sur l'esplanade des Invalides suite à un "Projet X" lancé sur les réseaux sociaux. Inspiré d'un film américain, il s'agit de faire une fête démesurée et improvisée. Seulement, aucun d'eux n'a respecté les mesures sanitaires en vigueur, notamment l'interdiction de rassembler plus de dix personnes. Les forces de l'ordre ont évacué la majorité des jeunes dans le calme, mais la situation s'est envenimée et s'est terminée avec cinq interpellations. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 13H du 28/06/2020 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 13H du 28 juin 2020 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.