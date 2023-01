Prolifération des "Tuk-Tuks" : quelle sécurité ?

Ils sont partout autour des monuments parisiens. Les Tuk-Tuks attirent les visiteurs et pourtant, tous n’ont pas le droit de circuler. Mais, les touristes savent-ils différencier les vrais des faux ? En quelques années à peine, le nombre de Tuk-Tuks a explosé dans la capitale. Mais, un grand nombre d’entre eux ne sont pas aux normes. Alors ce matin-là, une opération coup-de-poing s’organise. En plein cœur de Paris, une vingtaine de policiers contrôlent chaque Tuk-Tuk qui passe. Premier constat, la plupart des véhicules contrôlés ne sont censés transporter que des marchandises d’après une fonctionnaire. En regardant de plus près, ils s’aperçoivent que le propriétaire l’a démonté puis trafiqué. Neuf Tuk-Tuks sont mis en fourrière. Ils sont non conformes et surtout, ils présentent des risques pour leurs passagers. Une mise en danger et tout ça, sans assurance, en tout cas pas forcément la bonne. Pour ce conducteur de Tuk-Tuks que l’on a interrogé, son assurance est pour un vélo taxi et non celui d’un Tuk-Tuk. “C’est la même chose”, dit le conducteur de Tuk-Tuk, pourtant ce n’est pas la même chose. Son assurance est donc inadéquate. Et si on lui demande combien de personnes peuvent être transportées ? Le chauffeur nous dit : “Maximum quatre personnes”. Pour avoir des idées plus claires, embarquons avec Eric Perrier, directeur d’une société de Tuk-Tuks. Il a créé la Fédération française des Tuk-Tuks parisiens, afin de certifier son activité. Avec lui, les règles sont très strictes. Pour l’instant, tous les conducteurs n’ont pas adhéré à sa fédération. Mais si vous voyez l’un de ces autocollants, vous pouvez monter à bord, sans vous poser de questions. TF1 | Reportage R. Rosso, S. Fortin, M. Kouho