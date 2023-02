Promeneurs de chiens : les nouveaux rois de New York

Les promeneurs de chiens sont les nouveaux rois de New York. Ils sont désormais plus visibles que les traders de Wall Street ou les taxis jaunes. Violette a rendez-vous, ce matin, chez l'une de ses meilleures clientes. Plusieurs fois par semaine, elle vient récupérer Théo. C'est le chien d'une famille new-yorkaise aisée. Elle l'emmène pour faire un petit tour du quartier. La famille dépense 1 200 euros par mois pour faire promener son chien. Violette touche 30 dollars par heure par animal. Il n'est pas rare pour elle de promener trois ou quatre chiens à la fois. Seule contrainte, elle doit envoyer régulièrement des photos aux propriétaires pour les tenir informés. La demande est tellement importante que Violette a pu monter son entreprise. Désormais, elle a douze salariés et 600 clients. Elle n'est pas la seule à gagner très bien sa vie en promenant les chiens des foyers new-yorkais. Il existe une application qui permet de trouver un "dog walker" ou un promeneur de chiens. TF1 | Reportage A. De Précigout, A. Poupon