"Promos" : êtes-vous toujours gagnant ?

Êtes-vous plutôt remise immédiate ? Deux produits achetés, troisième offert ? Ou bien tout à moins de 30 % ? Dans les rayons, les promos sont partout. Pour de nombreux clients, elles sont devenues incontournables. Mais ces rabais sont-ils vraiment des cadeaux de votre supermarché ? Qui décide et finance ces opérations commerciales ? Premier cas de figure : les marques de distributeur, qui sont la spécialité de Lidl. Le directeur vient de recevoir ses nouveaux prospectus. Il doit changer les prix de 350 produits. Biscuit, huile de tournesol, yaourt, ces rabais, il ne les a pas choisi. Tout se passe bien avant la mise en rayon, au siège de l'entreprise. Le directeur et son équipe commerciale s'y prennent au moins deux mois à l'avance, pour pouvoir prévenir les fournisseurs. Le choix des produits ne doit rien au hasard. Cela dépend d'abord, de la saison. Il faut cibler les aliments stars de l'été. Mais aussi, relancer les produits dont les ventes accusent un petit coup de mou. C'est l'enseigne qui paie, mais il gagne toujours de l'argent. La loi l'oblige à faire 10 % de marge minimum. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage V. Dépret, J. Clouzeau, J-F. Drouillet