Promotions dans les grandes surfaces : peut-on se passer des prospectus ?

Chaque semaine, c'est un petit rituel. Nicole et Stany épluchent les prospectus des trois grandes surfaces du coin. Et ne leur parle surtout pas d'aller consulter ces promotions sur Internet. "Ça me gêne, j'aime les avoir comme ça, c'est comme mon journal, en numérique, je n'aime pas", nous confie Nicole. Ces prospectus vont-ils disparaître de nos boîtes aux lettres ? Les géants de la grande distribution en rêvent pour faire des économies. En janvier prochain, Carrefour sera le premier à arrêter de distribuer ces catalogues papiers, mais pour l'instant, seulement dans deux villes. Pourquoi une suppression si lente ? Lors d'un test à Charente, Carrefour s'est aperçu que la fin des réclames papiers pourrait lui faire perdre du chiffre d'affaires. D'autres enseignes l'ont aussi tenté avant de faire marche arrière. Le catalogue papier attire les clients. En gros, une fois que vous l'avez entre les mains, vous avez envie de faire vos courses. "Il n'y a rien de mieux pour donner envie aux clients de venir en magasin que de voir quelle est l'actualité commerciale", martèle Laurent Landel, président France - application Bonial. Cet entrepreneur a créé une application qui répertorie tous les prospectus. Pour garder les vieilles habitudes, on peut même entourer la bonne promotion, mais il est impossible de la découper. TF1 | Reportage M. Poissonnet, C. Chevreton