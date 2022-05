Promotions : de nouvelles règles contre les abus

Le tarif de référence pour calculer le rabais devra être le plus bas depuis 30 jours. Par exemple, si le prix d'un pull a varié durant le mois de juin, entre 100 et 105 euros, c'est sur le plus bas soit 100 euros que sera appliquée la remise. Le calcul de ce prix de référence va parfois être compliqué. "Vous avez des enseignes où il y a des prix uniques dans les magasins. Donc, là, vous pouvez connaître le prix de référence. Mais vous avez aussi des chaînes de grande distribution alimentaires et non alimentaires où les prix varient dans chaque magasin. Donc si vous voulez lancer une campagne nationale, c'est quoi le prix de référence ? C'est beaucoup plus difficile à calculer", estime Yves Puget, expert de la grande consommation. Et que dire d'Internet où les prix changent tous les jours ? Les boutiques indépendantes sont moins concernées. Leurs prix sont plus stables. "Il y a des marques qui vont être en promo du 1er janvier au 31 décembre. Là, ça va quand même les restreindre. Commencez un peu à éviter toutes ces promotions régulières et pouvoir vendre au juste prix", conseille Vanessa Chevallier, propriétaire du magasin de vêtements "Davril", à Saint-Maur-des-Fossés (Val-de-Marne). Pour cela, la vérification des prix appartient aux agents de la répression des fraudes. En cas d'infraction, un commerçant risque jusqu'à 300 mille euros d'amendes et deux ans d'emprisonnement. TF1 | Reportage C. Chapel, M. Debut, A. Poupon