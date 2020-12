Propagation du virus : l'humidité, facteur aggravant

Des spécialistes de la gestion des risques naturels se sont posé la question sur le rôle que pourrait jouer l'humidité dans la propagation du coronavirus. "Le mois d'octobre, on a eu cette fameuse tempête Alex. Et c'est juste après l'arrivée de cette séquence froide sur la France qu'on a eu le décrochage de la courbe et l'arrivée de la deuxième vague", explique Alix Roumagnac, président de Predict Services à Castelnau-le-Lez dans l'Hérault. Après 9 mois de recherche, il pense avoir déterminé dans quelles conditions le virus se transmet le plus. "On a une zone intermédiaire entre -3 et 10 °C, avec un taux d'humidité assez élevé où les conditions sont les plus aggravantes à la transmission potentielle du virus", poursuit Alix Roumagnac. Ce qui favorise cette transmission, ce sont les gouttelettes que nous rejetons, plus elles se maintiennent dans l'air, plus le virus se transmet. Or, lorsqu'il fait chaud et sec, les gouttelettes s'évaporent. S'il fait chaud et humide, elles tombent rapidement sur le sol. Ce n'est que lorsqu'il fait froid et humide que les gouttelettes restent en suspension. "Et ça peut varier aussi dans la journée, vers midi aux heures les plus chaudes, la situation peut être neutre. Puis le soir avec un peu de fraîcheur et d'humidité, on peut entrer dans des conditions plus aggravantes sur les terrasses où ce genre de chose", prévient le spécialiste. Le ministère de la Santé est en train de vérifier cette étude. Si elle est validée, elle permettra de gérer la crise au cas par cas. "Comme on fait attention, il va y avoir de la pollution sur Paris, on a le système Air Paris. C'est bien, on pourra avoir le système Covid-19 dans toutes les grandes villes qui permettront de dire, attention les conditions climatiques sont favorables à la transmission. Donc, d'envisager de renforcer les mesures barrières", dit Yves Buisson, épidémiologiste, président du groupe Covid-19 à l'Académie nationale de médecine à Paris. Si cette étude se confirme, les températures, bases de l'hiver et le temps humide, pourraient favoriser la transmission du virus ces prochains mois.