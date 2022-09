Proposition du Sénat : les chasseurs privés d'alcool ?

Pour ce groupe de chasseurs ce samedi matin, il est important de rappeler quelques règles de base avant de partir pour une battue au grand gibier. Mais au briefing de huit heures, aucune mention de l'alcool. Pourtant, les sénateurs ont étudié cette problématique. D'après le rapport sénatorial, 9% des accidents de chasse sont dus à l'alcool. Si certains chasseurs comprennent la démarche, d'autres refusent la stigmatisation. La population des chasseurs évoluent : plus de femmes et de jeunes qui sont contre cette vision caricaturale de la chasse. Autres propositions dans le rapport du Sénat : imposer une visite médicale annuelle obligatoire pour obtenir le permis de chasse, mais aussi renforcer la formation des chasseurs. Satisfaction pour ces derniers, le Sénat n'a pas retenu l'interdiction de la chasse le mercredi et le dimanche. Celle-ci a pourtant été demandée par les associations anti-chasse. TF1 | Reportage J. Duong, C. Astruc