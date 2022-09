Proposition du Sénat : les chasseurs privés d'alcool ?

Ces chasseurs ont chassé toute la matinée. À la pause-déjeuner, il n'y a pas d'alcool sur la table. Ils le jurent, c'est tout le temps comme ça. Pourtant, les sénateurs veulent interdire toute consommation d'alcool pendant la chasse. Selon leur rapport, il est à l'origine de 9 % des accidents. Si la plupart des chasseurs comprennent, d'autres refusent la caricature. La population des chasseurs évolue. Il y a plus de femmes et de jeunes. Pour eux, l'alcool pendant la chasse n'est plus un sujet. En revanche, une journée sans chasse, la mesure est très demandée par les associations de riveraines ainsi que les maires n'a pas été retenue par le Sénat. TF1 | Reportage J. Duong, C. Astruc