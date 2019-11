Propreté des villes : une brigade spéciale à Metz pour lutter contre les incivilités

Alors que la population exige de plus en plus de propreté dans les villes, les incivilités augmentent. Pour y faire face, la mairie de Metz en Moselle a récemment supprimé des postes de balayeurs pour investir dans ce qu'elle appelle "une brigade propreté". Sa mission, aller à la rencontre des contrevenants pour les sensibiliser aux bonnes pratiques. Des initiatives qui inspirent d'autres villes comme Montreuil en Seine-Saint-Denis. Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 29/11/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 29 novembre 2019 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.