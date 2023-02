Prospectus papiers : les promotions migrent vers nos téléphones

Dans ce magasin, vous ne trouverez de prospectus ni en caisse, ni entre les rayons, ni dans les boîtes aux lettres de ses clients. Finis les prospectus papier avec les bons d’achat à découper. Pour accéder aux promotions, il faut désormais scanner un QR code avec son téléphone. Pour cette cliente, elle utilise l’application de l’enseigne depuis quelques semaines. Hélène aussi l’utilise, elle y retrouve ses coupons de réduction et tous les produits, qui sont en promotion dans ce magasin. Résultats, son caddie devrait lui coûter 15 % moins cher. L’application par rapport aux prospectus papier, c’est plus simple pour les uns et compliqué pour d’autres. Pour ceux, allergiques aux smartphones, l’enseigne se veut rassurante. La fin du papier est pour l’instant que dans certains magasins, ceux des grandes villes, le temps pour l’application de continuer à gagner des utilisateurs. La fin des prospectus dans certains magasins seulement, c’est la stratégie de Casino, mais aussi celle de Carrefour et d’Intermarché. Plus du tout de papier en revanche pour ces quatre autres enseignes. De quoi laisser le champ libre à ces dizaines de sites d’application, vous permettant de comparer les promotions entre elles. Plus de détails dans la vidéo en tête de cet article. TF1 | Reportage T. Jarrion, F. Mignard, M. Ramaugé