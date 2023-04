Prothèses auditives : gare aux arnaques

Rebecca a 55 ans et entend parfaitement. Pourtant, il y a trois mois, elle reçoit un appel d’une personne se faisant passer pour l’Assurance Maladie, lui proposant un bilan auditif directement à son domicile. Un ami ORL de la victime lui explique qu’en réalité, elle n’a aucun problème d’audition. Les appareils qu’on lui a pourtant conseillés coûtent 2 000 euros. Mais elle n’aurait rien eu à payer, car depuis deux ans, les prothèses auditives sont prises en charge à 100 % par la sécurité sociale. Une manne d’argent publique qui attire les escrocs. L’assurance-maladie reçoit de plus en plus de signalement sur une utilisation frauduleuse de leur Carte Vitale. Au total, plusieurs millions d’euros ont ainsi été escroqués à l’Assurance Maladie. C'est souvent l’œuvre de pseudo audioaudioprothésiste qui se lancent dans le business sans aucun diplôme. Pour les personnes âgées vulnérables, le risque est de se retrouver avec des appareils défectueux ou mal réglés. D’ici quelques mois, les audioprothésistes devraient obligatoirement afficher leur diplôme dans leur cabinet. Sachez aussi que jamais l’assurance-maladie ne vous appellera pour vous proposer un bilan auditif. TF1 | Reportage M. Brossard, J. Clouzeau