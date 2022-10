Prouesse en altitude : un resto sans eau ni électricité

Le restaurant "Le Clariant" se trouve à Corrençon-en-Vercors en Isère. Il se situe en pleine montagne. Et ça a des conséquences. La première d'entre elles, c'est l'accès des clients et du personnel, à pied. En achetant la propriété où il n'y a ni eau ni électricité, Dimitri Joly et Tom Wallis, patrons de l'établissement, décident d'exploiter le vide. Ils récupèrent les eaux de pluie et les concentrent dans une cuve de 160 m3. L'eau passe ensuite dans différents filtres pour pouvoir être utilisée. Pour éviter la surconsommation, aux toilettes par exemple, Tom se montre astucieux. Il purifie les eaux usées avec de la noix de coco. En outre, les panneaux solaires ont rechargé des batteries qui fournissent le restaurant en énergie et un groupe électrogène alimenté par des bonbonnes de gaz peut prendre le relais. De ce point de vue là ou même sur certains produits proposés, comme la viande, le modèle n'est pas complètement écoresponsable. Pourtant, l'objectif de l'équipe, c'est toujours de consommer moins. Tout le monde peut faire n'importe quelle tâche. Chacun est à la fois cuisinier, électricien ou bûcheron... Tout en trouvant toujours des idées écolos. Mais ce qui surprend, c'est que cet aspect écologique est parfois invisible aux yeux des clients. L'équipe chèche toujours à remplacer le gaz par d'autres énergies. Ce n'est pas la sobriété absolue, mais semble être un modèle de développement possible à reproduire. TF1 | Reportage S. Millanvoye, V. Abellaneda