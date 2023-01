Prouesse médicale : Arnaud entend à nouveau

Un soir d'août, juste après la moisson, Antoine, agriculteur, entreprend une soudure pour réparer son 4x4. Il est alors victime d’un accident rarissime. Un éclat d’acier incandescent est projeté dans son oreille gauche. Le projectile détruit tout sur son passage. Arnaud perd l’audition, l’équilibre, et l’usage de toute la partie gauche de son visage. Des mois de cauchemars. Six mois après l’accident, des chirurgiens parisiens lui proposent une intervention unique en son genre. Le projectile a bien sûr perforé le tympan, détruit tout l’appareil auditif et brûlé un nerf facial. Les médecins vont le remplacer par un nerf qui normalement, sera alimenté le lobe de l’oreille, et installer un implant directement connecté au nerf auditif. Une prouesse chirurgicale. Et notamment face à des tumeurs de l’oreille, ou des traumatismes crâniens. De son côté, Arnaud poursuit une rééducation, et il a déjà retrouvé l'ouïe de son oreille gauche, son équilibre et la mobilité de tout son visage. TF1 | Reportage C. Bayle, I. Rachati, B.Rey, F. Amzel